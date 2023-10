Życie w kosmosie nie musi być oparte na węglu. Możemy go znaleźć tam, gdzie się tego nie spodziewamy

Jednym z najważniejszych warunków dotyczących zaistnienia życia na naszej planecie (czyli abiogenezy - powstania życia w sytuacji jego braku) jest istnienie reakcji samopodtrzymującej się - inaczej autokatalizy. Reakcje autokatalityczne są mogą wytwarzać cząsteczki, które dążą do powtórzenia tej samej reakcji. Ma dwie kluczowe cechy, które są jednocześnie niezwykle korzystne dla rozwoju życia. Pierwsza to wzrost szybkości, z jaką zachodzi pod wpływem jednego z jej produktów. Druga to fakt, że tempo autokatalizy rośnie w miarę jej postępu aż do momentu gdy jej składniki wyczerpią się.