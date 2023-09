Mydło z recyklingowanego plastiku? To możliwe. Naukowcy opracowali metodę

Chociaż polietylen był tworzywem sztucznym, od którego cały projekt się zaczął, nowa metoda upcyklingu może również znaleźć zastosowanie jeśli chodzi o inny rodzaj plastiku, jakim jest polipropylen. Te dwa materiały stanowią surowce, z których produkuje się większość tworzyw sztucznych, z którymi jako konsumenci mamy do czynienia na co dzień. Tym, co jest ekscytujące dla naukowców w nowej metodzie upcyklingu, jest to, że może być ona stosowana na obu tych tworzywach sztucznych jednocześnie. To oznacza, że nie trzeba ich od siebie oddzielać.