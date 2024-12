Jak zgłosić palenie śmieciami? Poradnik

Jak możemy przeczytać we wcześniej przytoczonym fragmencie ustawy Prawo ochrony środowiska marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta mogą (ale nie muszą!) upoważnić do wykonywania obowiązków straż miejską lub gminną. Jeżeli takiego upoważnienia nie ma (co jest stosunkowo rzadką sytuacją) lub dana miejscowość nie posiada odpowiednik jednostek, należy skierować się do burmistrza, wójta, prezydenta lub starosty z podejrzeniem popełnienia wykroczenia.