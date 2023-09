Śliski temat. Chcą zrewolucjonizować nasze toalety

Substancje przylegające do muszli klozetowej to zapewne nie jest temat, o którym można myśleć w kategoriach najnowsze osiągnięcia naukowe, ale chińscy naukowcy mają inne zdanie. Opracowali właśnie superśliską powierzchnię, dzięki której ilość wody koniecznej do spłukania muszli klozetowej może się znacznie zmniejszyć, co w kraju borykającym się z problemami z dostępnością do wody pitnej jest istotnym faktem.