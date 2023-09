Komputer, czołg, turbina parowa - te wynalazki powstały... tysiące lat temu. Tak, tysiące

Będąca w obrębie cywilizacji greckiej w I wieku n.e. Aleksandria posiadała co najmniej jeden zestaw drzwi otwieranych automatycznie. Były one dziełem matematyka i inżyniera Herona z Aleksandrii, który opracował system hydrauliczny do otwierania i zamykania drzwi świątyni. Jeśli chodzi o ogień, nie był on żadnym problemem, bo w starożytnych greckich świątyniach na ołtarzach cały czas płonęły ogniska. Heron zawiesił pod paleniskiem mosiężny garnek wypełniony do połowy wodą. Ten był z kolei połączony z kilkoma innymi pojemnikami, które działały jak ciężarki przymocowane do systemu kół pasowych.