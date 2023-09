Wydrukują bakterie w drukarce 3D. Będą czyścić wodę

Badacze najpierw doprowadzili polimer pochodzący z wodorostów znany jako alginian do postaci płynnej. Następnie przeprowadzili modyfikacje genetycznie typowej dla środowisk wodnych bakterię zwaną cyjanobakterią zdolną do przeprowadzania reakcji fotosyntezy. Została ona zaprzęgnięta do produkcji lakazy (nie mylić z laktozą!), enzymu zdolnego do neutralizacji zanieczyszczeń organicznych, do których należą antybiotyki, barwniki, leki farmaceutyczne i inne substancje.