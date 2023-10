Lecimy zbadać złotą planetoidę. Oto siedem najważniejszych faktów o misji Psyche NASA

Jeśli przyjąć, że cena złota wynosi około 60 tys. dol. za kilogram, a cena platyny około 30 tys. dol. za kilogram, to wartość tych metali na planetoidzie Psyche wynosiłaby około 60 kwadrylionów dolarów dla złota i około 3 kwadryliony dolarów (3 x 10^15 dol.) dla platyny. To więcej niż cały światowy PKB w historii ludzkości. Oczywiście nie ma obecnie technologii ani sensu ekonomicznego, aby wydobywać i transportować takie ilości metalu z kosmosu na Ziemię, ale może się to zmienić w przyszłości, gdy ludzkość będzie poszukiwać nowych zasobów i miejsc do zamieszkania poza naszą planetą.