Jeff Bezos ujawnia makietę prototypu lądownika księżycowego Blue Moon

Prace nad mniejszym, bezzałogowym lądownikiem rozpoczęły się w 2016 r. i zostały publicznie ujawnione w 2017 r. Będzie on zdolny do dostarczenia na powierzchnię Księżyca ładunku o masie do 3 t. Lądownik ten oznaczony jest jako Blue Moon Mark 1 i ma być on używany do przewożenia ładunków na powierzchnię Srebrnego Globu.