Kosmonauta ubiera się u Prady. Na Księżycu będzie luksusowo

Misja Artemis III będzie składać się z czterech etapów. Pierwszy to start rakiety SLS z kapsułą Orion, która zabierze czteroosobową załogę na orbitę okołoziemską. Drugi to dokowanie Oriona do stacji kosmicznej Gateway, która będzie służyć jako baza operacyjna dla misji księżycowych. Trzeci to przesiadka dwóch astronautów do lądownika Starship firmy SpaceX, który będzie zdolny do przeniesienia ich na powierzchnię Księżyca i z powrotem. Czwarty to powrót całej załogi do Oriona i odlot z orbity księżycowej w kierunku Ziemi. Misja ma trwać około 10 dni.