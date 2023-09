Niesamowite zdjęcia Księżyca pokazują miejsca, gdzie wylądują ludzie. Takich szczegółów jeszcze nie widzieliśmy

Na zdjęciach widać między innymi krater Shackleton, w którym znajduje się sam południowy biegun Księżyca. Krater ten ma około 21 km średnicy i około 4 km głębokości. Jego wnętrze jest prawie całkowicie pozbawione światła słonecznego, ale jego brzeg jest częściowo oświetlony przez Słońce. W pobliżu krateru Shackleton znajdują się trzy z wybranych regionów lądowania: Peak Near Shackleton, Connecting Ridge i Connecting Ridge Extension. Te regiony oferują możliwość lądowania w miejscu, z którego można łatwo dotrzeć do cienia i do światła, a także do interesujących formacji geologicznych.