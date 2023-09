Tych sprzętów Apple'a nie kupuj. Będziesz żałować i pluć sobie w brodę

Zatem jeśli chcesz najnowszego i najwydajniejszego iPada Air, to wstrzymaj się zakupem. W październiku Apple zaprezentuje nową wersję wyposażoną w znacznie mocniejszy procesor Apple M2. W porównaniu do kilkuletniego M1 będzie to znaczna różnica wydajności - M2 dotychczas jest dostępny w iPadach Pro, ale przecież nie każdy chce kupować niemal 13-calowego giganta, tylko woli coś mniejszego, jak 10,9-calowy iPad Air.



Natomiast jeśli faktycznie potrzebujesz już teraz dużego, mocnego iPada to nie ma się co zastanawiać. Model Pro to świetny sprzęt m.in. dla twórców i artystów, którzy wraz z Apple Pencilem są w stanie wyczarować świetne rzeczy.