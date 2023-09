Po cichu wypowiedzieli wojnę Apple'owi. Zbanowali u siebie iPhone'a

Chińczycy poczuli się na tyle pewnie, że są w stanie wypowiedzieć swojego rodzaju wojnę zagranicznym korporacjom, które do tej pory bardzo chętnie zostawiały tam pieniądze. Zakaz dla produktów konkurencji to element szerszego planu, w którym chińskie władze chcą całkowicie pozbyć się zagranicznych technologii - smartfonów, komputerów, a także oprogramowania. Wszystkie produkty używane przez administrację mają być wytwarzane przez chińskie firmy. Odbywa się to pod płaszczykiem bezpieczeństwa, ale wszyscy wiemy, że kluczową kwestią jest współpraca z rządem. Chińskie firmy na mocy przepisów są zobligowane do przekazywania danych na żądanie różnych rządowych agencji, a zachodnie korporacje bronią się przed tymi zapisami jak tylko mogą. Pozbycie się ich to najlepszy sposób na pełną kontrolę nad tym co robią obywatele.