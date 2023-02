Komisja Europejska zbanowała TikToka na telefonach

Do 15 marca wszyscy pracownicy mają obowiązek odinstalowania aplikacji z telefonów służbowych oraz z prywatnych urządzeń, które zostały dopuszczone do użytku służbowego. Jeżeli tego nie zrobią, to smartfony, z których korzystają stracą dostęp do poczty służbowej, Skype'a i innych aplikacji wykorzystywanych do pracy. W praktyce oznacza to brak możliwość wykonywania obowiązków służbowych, więc nie sądzę, żeby ktokolwiek sprzeciwiłby się decyzji KE.