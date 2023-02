TikTok ma pętlę na szyi. Ma ona niebieski kolor i 12 gwiazdek

Inicjatywa brzmi naprawdę pięknie, z tym, że działania TikToka (a właściwie odpowiedzialnego za niego ByteDance) to nie efekt olśnienia, zmiany postaw i postrzegania dobra pojedynczego użytkownika z Europy za najwyższy cel firmy. To Unia Europejska zawiesiła ByteDance pętlę na szyi, mówiąc jasno: albo dostosujecie się do wymogów nowego prawa, albo pożegnacie się z większością użytkowników na Starym Kontynencie.