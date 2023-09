Wielki powrót... kablówki? Streamingowi giganci chcą sprzedawać pakiety

Pamiętam czasy – w końcu nie było to aż tak dawno temu – kiedy Netfliksa w Polsce nie było. Serwis był symbolem rewolucji. Oglądasz kiedy chcesz, gdzie chcesz, za nieduże pieniądze? Marzenie! Wówczas do Polski hitowe seriale przeważnie docierały z opóźnieniem, a te najlepsze były dostępne w ofercie kodowanej. Trzeba było mieć pakiet w kablówce albo dekoder, żeby móc się nimi cieszyć.



Dziś, paradoksalnie, jesteśmy w podobnym punkcie. Oczywiście karty rozdają platformy streamingowe, których jest tak wiele, że można się w nich pogubić, a przy okazji zbankrutować. I właśnie z tego powodu nie jest tak łatwo obejrzeć to, co się chce – bo treści porozrzucane są po serwisach.