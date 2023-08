Widzieliście, co się stało z cenami Ubera? Dowalili tak, że aż prezes się tłumaczy

Uber podnosi ceny, ale przecież nie to zadecydowało o popularności aplikacji. Póki co szef robi dobrą minę (czy do złej gry, to się dopiero okaże) i zapewnia, że pasażerowie wybierają Ubera, bo lubią tę platformę. Osiągnięty zysk pokazuje, że na krótką metę to działa, ale rodzi się pytanie, czy przez rosnące ceny ludzie nie porzucą aplikacji tak, jak wcześniej zostawili taksówkarzy.