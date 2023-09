Kupujesz tanio w Unii, to możesz z tego skorzystać. Sąd podjął ważną decyzję

Kiedyś faktycznie kupując np. pudełkowe wydanie gry w Polsce płaciło się taniej niż na Steam, a tytuł można było dodać do cyfrowej kolekcji dzięki znajdującemu się kodowi. Z czasem – pewnie m.in. z powodu tych właśnie różnic – ceny fizycznych wydań poszły w górę, dostosowując się do tych cyfrowych. Straciły na tym regiony, gdzie wcześniej było taniej, bo zaczęły tam obowiązywać "zachodnie" ceny. Pewnym pocieszeniem może być fakt, że jeśli jeszcze są kraje wspólnoty, gdzie można co nieco zaoszczędzić przy zakupie gry, to Unia nie ma nic przeciwko temu.