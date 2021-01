Steam, Bethesda, Capcom i inni giganci branży gier muszą zapłacić 8 mln euro kary za złamanie zasady wspólnego rynku

Komisja Europejska nałożyła łącznie prawie 8 mln euro kary na wydawców gier wideo oraz właścicieli platformy cyfrowej dystrybucji Steam. Powodem jest nieprzestrzeganie zasady jednolitego rynku cyfrowego dla wszystkich krajów Unii Europejskiej podczas sprzedaży gier w latach 2010-2015.

Zgodnie z ustaleniami Komisji Europejskiej oraz państw członkowskich, cyfrowy rynek Unii Europejskiej powinien być jednolity i pozbawiony barier transgranicznych. Oznacza to, iż obywatel Unii ma prawo do wyboru najlepszej z jego perspektywy oferty, mogąc kupić ten sam towar po stawkach oferowanych w Polsce, ale również w Niemczech, we Francji czy na Łotwie. Celowe tworzenie barier i różnic cenowych jest wbrew unijnym regulacjom. Te zostały złamane przez wielu kluczowych wydawców gier wideo.

Steam, Capcom, Bethesda, Bandai Namco, Focus Home i Koch Media muszą łącznie zapłacić 7,8 mln kary.

Kara dotyczy sprzedaży cyfrowych kopii (licencji) gier w latach 2010-2015 za pośrednictwem platformy Steam. Komisja Europejska odnosi się do blokad i barier transgranicznych dotyczących gier przeznaczonych na rynki w Polsce, Czechach, Rumunii, Estonii, Litwie i Łotwie. W praktyce chodzi o to, że klucze generowane na Steamie dla tych rynków UE nie mogły być aktywowane przez graczy z pozostałych rynków UE takich jak Niemcy, Francja czy Belgia.

Skąd w ogóle wzięły się ograniczenia transgraniczne? Wynikają one z porozumienia zwartego między Steamem oraz wydawcami gier wideo. Celem takiego działania jest m.in. pozbawienie dostępu do tańszych kopii produktu (przeznaczonych dla mniej zamożnych rynków Unii Europejskiej) tych klientów państw zachodnich o zasobniejszych w portfelach. Przykładowy gracz z Francji nie mógł aktywować klucza Steam z grą, jeśli ten był przeznaczony na polski czy czeski rynek. Według Komisji to sytuacja niezgodna z unijnymi regulacjami.

Podwyższoną karę otrzymał Steam, który odmówił współpracy z Komisją Europejską.

Komisarz Margrethe Vestager odpowiedzialna za politykę konkurencyjności wskazała, iż wszyscy wydawcy gier wideo zdecydowali się na współpracę z Komisją Europejską. Skutkowało to obniżeniem kar, które muszą zapłacić firmy takie jak Bethesda, Bandai Namco, Capcom czy Koch Media, o 10 lub 15 proc. Kary mają stanowić przypomnienie o zasadach ujednoliconego rynku cyfrowego UE dla wszystkich podmiotów decydujących się dystrybuować gry na wartym 17 mld dol. rynku unijnym.

Należąca do firmy Valve platforma Steam odmówiła współpracy z Komisją Europejską. Z tego powodu amerykańskie Valve otrzymało podwyższoną karę, wynoszącą 1,6 mln euro. Również 1,6 mln euro musi zapłacić przejęty przez Microsoft ZeniMax (Bethesda). Największą karą zostało objęte Koch Media, musząc zapłacić 2,9 mln euro.