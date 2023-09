Samsung ma dla ciebie propozycję. Kupujesz tablet i dostajesz zegarek warty 2000 zł

Po kupnie tabletu Galaxy Tab S9 trzeba będzie aktywować urządzenie do 15 października, uruchamiając je w Polsce wraz z dostępem do internetu. Później będziemy musieli zalogować się do aplikacji Samsung Members na tablecie, a tam będzie czekał formularz zgłoszeniowy do 22 października. Do jego wypełnienia wystarczy nam dowód zakupu tabletu. Po pozytywnej weryfikacji do 21 dni otrzymamy Galaxy Watch 5 Pro w kolorze srebrnym.