Tak wygląda twój następny telefon. Ukochana seria Polaków na zdjęciach

Wygląda jak tegoroczna seria Galaxy S23 i jest to duży plus bo to dobry design. Wygląd wyglądem, ale poznaliśmy specyfikację, która trochę różni się od tej z przecieków. Samsung zdecydował się na 6,3-calowy wyświetlacz sAMOLED o rozdzielczości 2340 x 1080 pikseli i częstotliwością odświeżania 120 Hz. Pod ekranem znalazł się czytnik linii papilarnych. Na rynek amerykański smartfon trafi z procesorem Snapdragon 8 Gen 1, a na nasz z autorskim Exynosem 2200. Smartfon będzie dostępny z 8 GB RAM oraz 128/256 GB pamięci na dane. Akumulator ma pojemność 4370 mAh i obsługuje ładowanie z mocą 25 W. Wymiary telefonu to 158 x 76,5 x 8,2 mm, a jego waga to 210 g. Nie jest to więc mały telefon.