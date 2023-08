Samsung Galaxy S23 FE nadchodzi. Wiemy już o nim wszystko

Wiem, zaraz zacznie się narzekanie, że to już nie to samo Fan Edition, co w przypadku Samsunga Galaxy S20 FE i Galaxy S21 FE. Koreański producent uznał, że powróci do swojej tradycji oferowania dwóch różnych chipsetów w zależności od rynku. Wiele wskazuje na to, że otrzymamy Exynosa 2200, podczas gdy Azja i USA Snapdragona 8 Gen 1.