Samsung Galaxy S23 FE będzie hybrydą. Dadzą trochę części z Galaxy S22, trochę z Galaxy S23

Wszystkie informacje dotyczące Galaxy S23 FE, które krążą w internecie to plotki, producent nie potwierdził żadnej z nich, ba, nie wiemy czy faktycznie pracuje nad tym modelem. Owszem, część przecieków pochodzi z zaufanych źródeł, ale to wciąż tylko spekulacje.



Jednak jeżeli Samsung zdecyduje się wprowadzić model FE, to stanie się to dopiero w ostatnim kwartale tego roku. Podobna sytuacja miała miejsce z Galaxy S21 FE, który zadebiutował prawie rok po premierze Galaxy S21. Ma to pewną zaletę - o rok dłuższe wsparcie ze strony Samsunga.