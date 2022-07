Co innego, gdy spojrzeć na sprawę z perspektywy konsumenta. Choć Galaxy S21 FE był znacznie droższy od Galaxy S20 FE, to nadal oferował on znakomity stosunek ceny do jakości, co sprawiało, że w oczach wielu konsumentów był on bardziej opłacalnym zakupem niż „pełnoprawny” Galaxy S21 czy S22. W poprzednich latach warto było poczekać, bo Galaxy FE tylko nieznacznie odstawał jakością od reszty stawki, a kosztował znacznie mniej. Dla konsumentów jest to więc zabranie z rynku sprzętu, który był dla nich korzystniejszym zakupem.