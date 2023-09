Tajemnicze słuchawki przyłapane na zdjęciach. Samsung szykuje małą niespodziankę

Być może zmieni się nazwa, bo niektóre źródła mówią, że Samsung rozważa nazwę Galaxy Buds 2+ lub Samsung Galaxy Buds 2 Live. Wiemy na pewno, że kodowa nazwa to SM-R400N, co też daje nam kilka podpowiedzi. Modele Pro są oznaczone symbolem SM-R5xx, co oznacza, że model, który trafił do sieci należy do podstawowej linii. Sam jestem zdania, że widzimy właśnie Buds 3.