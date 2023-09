Od dziś nowy rozkład jazdy. Polskie pociągi pojadą w rekordowym tempie

Najważniejsze zmiany dotyczą połączeń realizowanych Pendolino. Najszybszy pociąg przewoźnika pokona trasę Kraków – Gdańsk w 4 godziny i 50 minut. Jest to o 17 minut krócej niż dotychczas i o 6 minut krócej niż najlepszy w historii polskiej kolei czas jazdy. Z kolei z Warszawy do Krakowa dwa składy pokonają tę trasę w 2 godziny i 10 minut. Dotychczas najszybsza podróż zajmowała ok. 10 minut więcej.