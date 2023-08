Tak szybko polskie pociągi jeszcze nie jeździły. Rekordowe przyspieszenie

We wrześniu skróci się czas przejazdu m.in. z Warszawy do Krakowa czy Krakowa do Gdańska. PKP Intercity z dumą podkreśla: będą to rekordowe czasy przejazdu w historii polskiej kolei. Przede wszystkim skorzystają na tym ci, którzy za bilety płacą nieco więcej, bo jeżdżą Pendolino.