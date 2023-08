PKP Intercity zapowiada rewolucję. Kupowanie biletów będzie bajecznie wygodne

Owszem, trwa ważna dyskusja, czy zmian jest wystarczająco i czy będą one w stanie odpowiedzieć na rosnące zainteresowanie podróżowaniem koleją, ale nie da się powiedzieć, że PKP Intercity nic nie robi. Szczególnie pod względem cyfrowym ostatnie miesiące to potężny rozwój. Aplikacja znacząco ułatwiła kupowanie biletów i moim zdaniem program PKP Intercity jest najwygodniejszy, jeżeli chodzi o kupno przejazdów.



Zmiany wkrótce dotkną też internetowej strony, z której korzystanie to jak do tej pory męczarnia. W wersji beta witryna ruszy jeszcze w tym roku. Na drugą połowę 2024 zapowiedziano zaś nowy Centralny System Sprzedaży z usługą rezerwacyjną. "Zastosowana w nim technologia, dzięki elastycznej architekturze pozwoli PKP Intercity na szybsze i łatwiejsze wprowadzanie nowych rozwiązań i funkcji istotnych dla podróżnych" – zapowiada PKP Intercity.