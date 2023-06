Zbierasz punkty, wymieniasz na tańsze bilety. PKP Intercity szykuje coś nowego

Z pewnym opóźnieniem (no już, żartownisie, wystarczy) PKP Intercity naśladuje linie lotnicze. Wybieranie miejsca ze schematu jest już w zasadzie standardem, teraz szykuje się program, który od dawna mają w swojej ofercie samolotowi przewoźnicy. I dobrze, bo pasażerowie przyzwyczajeni są do pewnych rzeczy i ich brak sprawia, że pociągi traktowane są jako transport spóźniony (prosiłem...) o kilka lat. W końcu się to zmienia, a ostatnie działania spółki związane z unowocześnianiem naprawdę należy pochwalić.