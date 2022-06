Dla porównania, jeszcze w 2015 roku Pendolino tej samej relacji Wrocław - Warszawa jechało z oraz do stolicy w 3 godziny i 28 minut. Podróż z wykorzystaniem najszybszej usługi Express InterCity Premium jest więc dłuższa o ponad pół godziny względem tego samego połączenia sprzed siedmiu lat. To wszystko mimo wielu remontów torowisk oraz obietnicy szybszych połączeń. Nowe tory być może pozwalają rozwinąć nieco większe prędkości, ale co z tego, skoro wiele pociągów musi bezczynnie stać i czekać po kilka minut na swoją kolej, ze względu na jednokierunkowe ograniczenia ruchu.