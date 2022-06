Paliwo jest tak drogie, że Polacy wybrali pociągi. W jednym dniu kolej przewiozła ćwierć miliona pasażerów

W sobotę 18 czerwca niestety nie mogłem wsiąść do składu ze swoim rowerem, właśnie ze względu na gigantyczne zainteresowanie koleją. Dedykowany wagon rowerowy nie rozwiązywał sprawy, ponieważ tłoczyli się w nim pasażerowie, szukając skrawka wolnej przestrzeni tam, gdzie to tylko możliwe. PKP Intercity zaznacza, że w trakcie długiego weekendu wzmocniło ponad 350 składów o prawie 700 wagonów. Niestety, w niektórych przypadkach to wciąż za mało. Nie udało mi się wejść ani do planowanego pociągu, ani do następnego, na którego czekałem godzinę. Zrezygnowany, musiałem zmienić weekendowe plany.