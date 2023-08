Seria ataków i zatrzymane pociągi w Polsce. Czy bezpiecznie jest wsiadać do wagonu?

To samo pisał zresztą Piotr Rachwalski, autor bloga "Komunikacja zastępcza": "dzisiaj taki atak może przeprowadzić średnio rozgarnięty 12-latek z wiedzą z internetu i radyjkiem za 100 zł z Aliexpress".



Nie oznacza to, że możemy machnąć ręką, bo tych zdarzeń jest za dużo, a przejście kolei na GSM-R przebiega w wyjątkowo problematyczny sposób. Tymczasem to właśnie nowy system miał naprawić komunikację i poprawić bezpieczeństwo. Nie uszło to uwadze Najwyższej Izbie Kontroli, która na początku sierpnia oceniła negatywnie działania PKP PLK. W raporcie zaznaczono, że spółka wstrzymała m.in. wdrożenie systemu GSM-R na długości ok. 900 km linii, zaś opóźnienie w realizacji tej inwestycji wynosi już ponad 1000 dni.



Czytaj również:

- PKP Intercity zapowiada rewolucję. Kupowanie biletów będzie bajecznie wygodne

- Piętrowe pociągi to jedno. Ale to takich wagonów brakuje mi w Polsce najbardziej