Pociągi wypadają z torów i wjeżdżają na niewłaściwe. Coś złego dzieje się z polską koleją

Czwartek, 24 sierpnia, 5:00. Pociąg relacji Białystok – Warszawa wyjeżdża z pierwszej stacji i wypada z torów. Na szczęście wykolejenie nie wpływa na stan zdrowia pasażerów, ok. 150 jadących osób wychodzi bez szwanku. W godzinach rannych dochodzi też do wypadku na przejeździe kolejowo-drogowym w woj. zachodniopomorskim. Pociąg relacji Gryfice – Koszalin uderzył w busa, który przejeżdżał przez tory. Kierowca został poważnie ranny. I w końcu Skierniewice. Kilka minut po 12:00 lokomotywa PKP Cargo wykoleja się i uderza w bok pociągu obsługiwanego przez Koleje Mazowieckie. Znowu na szczęście nikomu nic się nie dzieje. To jednak nie koniec pecha. Ok. 13:00 w Poznaniu wykoleiło się 10 pustych wagonów pociągu towarowego.



