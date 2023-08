Piętrowe pociągi to jedno. Ale to takich wagonów brakuje mi w Polsce najbardziej

Przejeżdżamy przez las, a potem wyjeżdżamy na wielką, spokojną polanę, po której biegają sarny. Za chwilę mija się wielki staw, pełen ptaków. Do Jeleniej Góry mam ochotę pojechać głównie po to, aby znowu przejechać się fragmentem od Wałbrzycha, kiedy na dobre zaczynają wyłaniać się góry, w pełnej okazałości.



Pociągi przeszywają lasy, łąki, pola, ale też pozwalają obserwować miasta od zupełnie innej strony. Najbardziej lubię wjazd do Katowic, kiedy zbliżając się do dworca, prawie zagląda się do tych charakterystycznych, ceglanych kamienic.



To z okna pociągu przez zupełny przypadek wypatrzyłem ten fantastyczny kaliski kościół, bo akurat na niewielkim odcinku miało się panoramę miasta przed sobą.