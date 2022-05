Akt straceńczej odwagi. Ten kościół jest tak wyjątkowy, że w obliczeniach poległy komputery

Kiedy wjeżdża się do Kalisza, jadąc z Łodzi, po prawej stronie widać piękną panoramę miasta. Zawsze skupiałem się na tej starówkowej części z zabytkowymi kościołami i kamieniczkami. Nie wiem jednak, jak tyle razy mogłem pominąć to cudo. W trakcie niedawnej podróży do Wrocławia było inaczej. Od razu przykuł moją uwagę, brutalnie wcinając się w krajobraz. Jak mogłem go nie zauważyć wcześniej?! Poznajcie kolejne dzieło polskiej architektury.