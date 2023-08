Jest nadzieja na uratowanie kolejowej atrakcji. PKP Intercity ma plan

Projekt na dostawę 38 składów push-pull oraz 45 lokomotyw jest wpisany na listę przedsięwzięć realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Zakłada on jednak realizację całego projektu do końca 2026 roku. W związku z określeniem nowego terminu dostaw pojazdów do 54 miesięcy od podpisania umowy, nie jest możliwe utrzymanie wskazanego terminu. Spółka chcąc odpowiedzialnie wykorzystać środki z Krajowego Planu Odbudowy, wystąpiła wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury do Komisji Europejskiej, z wnioskiem o przeniesienie ich na inne projekty taborowe. Zakup pojazdów typu push-pull wraz z lokomotywami będzie finansowany z innych środków przewidzianych w ramach strategii rozwoju, m.in. finansowania zewnętrznego, środków własnych czy środków pochodzących z emisji obligacji – podkreśla Intercity.