Nagrody Ig Nobla przyznane. Jest polski wątek

Nagrodę w tej kategorii zdobyli naukowcy z Singapuru i Chin za opracowanie techniki tworzenia cyborg-pająków. Wykorzystali martwe pająki jako chwytaki do podnoszenia drobnych przedmiotów, takich jak inne pająki, mrówki czy ziarna ryżu. Naukowcy podłączyli elektrody do odnóży martwych pająków i pobudzali je prądem elektrycznym, co powodowało ruchy chwytaka. W ten sposób stworzyli prosty i tani system manipulacji mikroskopijnymi obiektami.