Dziwne znalezisko na plaży. Ten olbrzym spadł z nieba

PSLV jest indyjską rakietą czterostopniową, co oznacza, że składa się z czterech części (stopni), które są odpalane kolejno i odrzucane po zużyciu paliwa. Pierwszy stopień jest największy i najcięższy i zawiera silnik na paliwo stałe, które zapewnia większość ciągu potrzebnego do uniesienia rakiety z ziemi. Drugi stopień zawiera silnik na paliwo ciekłe, które jest bardziej wydajne i pozwala na zmianę kierunku lotu rakiety. Trzeci stopień również zawiera silnik na paliwo stałe, ale mniejszy i lżejszy niż pierwszy. Czwarty stopień zawiera dwa małe silniki na paliwo ciekłe, które służą do precyzyjnego umieszczenia ładunku na docelowej orbicie.



PSLV wystartowało łącznie 57 razy, pierwszy raz w 1993 r., ostatnio w kwietniu 2023 r. W historii PSLV były dwie porażki. Pierwsza rakieta wylądowała w Zatoce Bengalskiej, a druga krążył wokół Ziemi przez około półtora roku, po czym ponownie wleciał nad Fidżi z prędkością ponad 15 000 km/h.