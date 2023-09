Złota kula z dna oceanu zaskakuje naukowców. Nie wiemy, co to jest, ale jest to żywe

Złota kula ma około 10 centymetrów średnicy. Na jej podstawie widoczny jest mały otwór, który sugerował, że może to być jakaś osłona lub skorupa. Naukowcy spekulowali, że może to być jajeczko jakiegoś zwierzęcia lub pozostałość po gąbce. Kula została znaleziona na głębokości 3,3 km, na dnie Zatoki Alaska. Jednak po przetransportowaniu kuli na pokład statku badawczego, okazało się, że nie pasuje do żadnej znanej kategorii biologicznej.