Wielka Pacyficzna Plama Śmieci to nie tylko plastik. "To jak odkrywanie życia na Marsie"

Życie na plastiku pokazuje zarówno zdolność adaptacji zwierząt morskich do nowych warunków, ale też zagrożenie dla równowagi ekologicznej oceanu. Dlatego ważne jest, aby ograniczyć ilość plastikowych odpadów trafiających do morza i starać się je usuwać. Niektóre organizacje, takie jak The Ocean Cleanup, próbują to robić za pomocą specjalnych urządzeń, które zbierają plastik z powierzchni wody. Jednak to nie wystarczy, ponieważ plastik znajduje się także na większych głębokościach lub na dnie oceanu.