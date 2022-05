Wielka pływająca wyspa śmieci tworzy własny ekosystem. Nie wiadomo, co teraz: sprzątać czy zostawić?

Oczywiście to nie oznacza, że plastiku w oceanie ma przybywać. Naukowczyni zwraca uwagę na to, że powinno chronić się nawet takie miejsca, choćby po to, aby można było badać nieznane nam gatunki i to, jak one ewoluują. Dalsze zaśmiecanie i niszczenie środowiska jest złe i należy je powstrzymać, ale trzeba, jak uważa badaczka, zadbać także o to, co wytworzyło się w tak dziwnych warunkach.