Chiny budują okręty wojenne 200 razy szybciej niż USA. Już mają największą flotę na świecie

Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza (ChAL) to oficjalna nazwa sił zbrojnych Chińskiej Republiki Ludowej, które składają się nie tylko z wojsk lądowych, ale także lotnictwa i marynarki wojennej. Chińska marynarka wojenna jest największą marynarką wojenną na świecie pod względem liczby okrętów. Według raportu Pentagonu z 2022 r. dysponuje ona ponad 355 jednostkami pływającymi, w tym okrętami podwodnymi (zarówno atomowymi, jak i konwencjonalnymi), okrętami desantowymi, niszczycielami, fregatami, korwetami, kutrami rakietowymi, trałowcami i okrętami zaopatrzeniowymi. Stany Zjednoczone miały w tym czasie 296 okrętów. Pentagon przewiduje, że do 2025 r. flota chińska wzrośnie do 400 okrętów, a do 2030 roku do 440 okrętów.