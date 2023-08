Windows w końcu pozwoli ci odinstalować wbudowane domyślne aplikacje

Jeśli instalowaliście i konfigurowaliście „jedenastkę” pod siebie, to mogliście w liście zainstalowanych aplikacji zauważyć programy, których nie do końca potrzebujecie (kto wymyślił, aby jedną z domyślnych gier Windows 11 był Candy Crush?). Niektóre z nich można bezproblemowo wyrzucić z dysku, ale są takie, których już niekoniecznie można się pozbyć. To w najnowszym testowym wydaniu wreszcie się zmieniło.