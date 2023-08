Perseidy 2023 - jak sfotografować smartfonem spadające gwiazdy? Praktyczne rady

W wyborze miejsca do fotografowania Perseidów może pomóc strona lightpollutionmap.info, czyli mapa zanieczyszczenia świetlnego. Obszerny zaznaczone na niebiesko, to miejsce, gdzie będą najlepsze warunki do obserwacji i fotografowania nocnego nieba, w tym „spadających gwiazd". Czerwone punkty, to miejsce z maksymalnym zanieczyszczeniem światłem — tam szansa na spektakularne zdjęcia, jest mała lub nawet zerowa.