Karabiny z krzywą lufą to nie dowcip. Taka broń istniała naprawdę

Krummlauf był eksperymentalnym i drogim projektem, który nie zdążył zostać wprowadzony na szeroką skalę. Zamówiono 20 000 sztuk nasadek, ale dostarczono tylko 500. Większość z nich nie została użyta w boju, a jedynie do testów i demonstracji. Niektóre z nich trafiły do jednostek specjalnych SS lub do załóg niszczycieli czołgów, które montowały je na włazach dachowych pojazdów. Nie ma jednak dowodów na to, że Krummlauf odegrał jakąkolwiek rolę w przebiegu wojny.



Po wojnie alianci przejęli część egzemplarzy Krummlauf i zbadali je pod kątem ich skuteczności i możliwości. ZSRR również eksperymentował z adaptacją Krummlauf do pistoletu maszynowego PPSz-41, ale bez większego sukcesu. Dziś Krummlauf jest rzadkim i cennym zabytkiem techniki wojskowej, który można podziwiać w niektórych muzeach lub na aukcjach.