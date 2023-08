Trudno o większy triumf niż Baldur's Gate 3. A twórcy już zapowiadają coś ekstra dla graczy

Odpowiedzialne za grę studio Larian jeszcze nie podzieliło się dokładnymi wynikami sprzedaży. Zdradziło jednak kilka humorystycznych statystyk. - W pierwszy weekend od premiery graliście łącznie 1225 lat w Baldur’s Gate 3, czyli prawie tyle, ile nam zajęło jego budowanie. 368 z was ukończyło grę w weekend - szacunek - jak można przeczytać na stronie produktowej gr na Steamie. Aż 93 proc. graczy zdecydowało się stworzyć własną postać, zamiast korzystać z gotowych. Najchętniej wybierana rasa to półelf, a najchętniej wybierana klasa to Paladyn.