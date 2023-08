Gram w Baldur's Gate 3 na handeldzie - ile fps i czy to ma sens?

Z układem AMD Ryzen Z1 Extreme, ASUS ROG Ally to aktualnie najwydajniejszy handheld do gier na rynku. Jego tryb turbo zagrzewa podzespoły do pracy z mocą 25W, co pozwala okiełznać najbardziej zasobożerne produkcje, ekspresowo drenując przy tym akumulator. Postanowiłem więc sprawdzić, jak Ally poradzi sobie z Baldur's Gate 3, testując sprzęt w dwóch różnych trybach wydajności.