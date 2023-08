Dlaczego Baldur’s Gate 3 nie ma polskiego dubbingu? Powód jest prosty

Potencjalny problem, przed którym stanęło studio Larian Studios, producent i wydawca Baldur’s Gate 3, objaśnia Ryszard Chojnacki, znany jako Rysław na Twitterze X. Jeśli zapomnieliście, kim jest, to przypomnę: jest prezesem Albionu, firmy specjalizującej się w lokalizacji gier i aplikacji. Firma ta była odpowiedzialna m.in. za lokalizację Fortnite, Heroes of the Storm, Overwatch oraz wielu innych gier. To właśnie oni również odpowiadali za tłumaczenie części drugiej Baldur’s Gate.