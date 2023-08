Kiedy Google i Microsoft na chwilę przestają się kłócić, powstają z tego piękne rzeczy

Wspomnianą miękkość i wentyl bezpieczeństwa zapewnia open-source’owy charakter obu przedsięwzięć. Choć Chromium to przede wszystkim projekt Google’a, a Code OSS przede wszystkim Microsoftu - to w każdej chwili społeczność programistów może stworzyć na jej podstawie coś własnego, być może nawet całego forka (rozgałęzienie w rozwoju bazy kodowej), jeśli będzie to leżało w jej interesie. A to czyni sytuację bardzo ciekawą. Dwie z grona największych firm IT (i nie tylko IT) na świecie współtworzą zarówno narzędzie do odbioru i przetwarzania aplikacji (Chromium), jak i ich kreacji (Code OSS).