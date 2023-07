Twitter będzie jak Messenger. Elon Musk ma sprytny plan

Oczywiście podobną funkcję od lat mamy na Messengerze, WhatsAppie, Instagramie czy innych komunikatorach. To ewidentny krok w stronę zamienienia Twittera w platformę do wszystkiego „X”. Teraz jednak pojawia się pytanie, kto będzie mógł skorzystać z możliwości? Czy będą to wszyscy użytkownicy. a może subskrybenci Twitter Blue. Patrząc na ostatnie decyzje platformy, drugi scenariusz jest prawdopodobny.