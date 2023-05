Wygląda, jakby Oppo jedną nogą uciekło z Europy. Wszyscy patrzą na to, co się dzieje w Niemczech

Sytuacji nie dodaje optymizmu fakt, że zaledwie trzy dni temu Oppo zrezygnowało z produkcji swoich autorskich układów scalonych. Powodem decyzji są niepewności "wokół globalnej gospodarki i branży mobilnej".



Oppo tak jak i inni producenci mierzą się ze skutkami trwającego globalnie kryzysu rynku smartfonów. Choć według danych IDC Oppo nadal pozostaje w piątce największych producentów smartfonów na świecie, to wszyscy najwięksi giganci wprowadzili na rynek znacznie mniej urządzeń. W przypadku Oppo jest to 6,7 procent mniej urządzeń w pierwszym kwartale bieżącego roku (w porównaniu do tego samego okresu rok temu).



Aktualnie w Polsce, w sklepach Biedronka, trwa promocja (wyprzedaż?) produktów Oppo.